Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) - Rede social

Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV)Rede social

Publicado 25/10/2024 15:57 | Atualizado 25/10/2024 15:58

A justiça impetrou mandado de segurança contra a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) para que ela suspenda imediatamente o contrato com a nova empresa, Green Card – contratada com dispensa de licitação -, que passou a administrar a Moeda Social Itajuru no lugar do Instituto E-dinheiro Brasil, recentemente. Na decisão, a juíza Renata Oliveira acatou o pedido do E-dinheiro, cujo contrato assinado valeria até 2026. Antes de rescindir o contrato, quase dois anos antes do acordado, a Prefeitura já devia cerca de R$ 1,2 milhão ao banco administrador da moeda social . Agora é que são elas, porque a decisão também deverá atrapalhar a vida dos beneficiários. Isso porque a Prefeitura convocou a população e ainda está distribuindo o cartão. Parte dos beneficiários já receberam o dinheiro e gastaram. Agora, com esse cancelamento, o Município terá que voltar com o contrato do banco anterior. Ou seja, Magdala vai ficar devendo aos dois. E a população que tem direito ao benefício fica no meio desse tiroteio. É aguardar pra ver.