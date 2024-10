Fabinho Costa (CID) e deputado Fred Pacheco (PMN) - Ascom

Fabinho Costa (CID) e deputado Fred Pacheco (PMN) Ascom

Publicado 25/10/2024 13:43 | Atualizado 25/10/2024 13:43

Iguaba Grande - O prefeito eleito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), segue em ritmo acelerado, somando forças com o governo do estado para cumprir a promessa de continuar melhorando a cidade. Em busca de parcerias estratégicas, Fabinho esteve na capital para apresentar diversas demandas da cidade aos interlocutores do governo.



Além de interagir com o poder executivo estadual, o prefeito visitou a Alerj para reunir-se com o Deputado Estadual Fred Pacheco, reforçando a parceria entre o gabinete do parlamentar e a gestão municipal.



Na esfera estadual, Fabinho também se encontrou com Cíntia, chefe de gabinete do presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), onde solicitou a instalação de mais sinalização e a implementação de um redutor de velocidade no Morro do Governo. Além disso, foi tratado o recapeamento asfáltico da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), um ponto importante para a mobilidade urbana da cidade.



Em outra frente, o prefeito esteve com Natasha, chefe de gabinete da secretaria de Infraestrutura do Estado, para discutir a retomada das obras de pavimentação da Estrada do Sal, cuja assinatura para continuidade já foi confirmada. Na oportunidade, Fabinho solicitou novas obras de infraestrutura para Iguaba Grande, com foco no desenvolvimento urbano e melhorias viárias.



Por fim, Fabinho reuniu-se com Danielle Barros, secretária de Cultura do Estado, para tratar da licitação da reforma da Capela Nossa Senhora da Conceição. A pauta também incluiu conversas sobre a ampliação dos eventos culturais no município, promovendo uma maior integração entre a cidade e o governo estadual.

Fabinho esteve na capital para apresentar diversas demandas da cidade aos interlocutores do governo Ascom

Fabinho esteve na capital para apresentar diversas demandas da cidade aos interlocutores do governo Ascom

Fabinho esteve na capital para apresentar diversas demandas da cidade aos interlocutores do governo Ascom