Publicado 28/10/2024 17:44 | Atualizado 28/10/2024 17:45

A partir de 1º de novembro, Cabo Frio pode ficar sem o reforço de segurança garantido pelos policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). Os agentes disseram que vão suspender o serviço na próxima sexta-feira, porque, segundo denúncias dos próprios policiais, eles estão há três meses sem receber um centavo do salário. O PROEIS tem atuação de PMs que trabalham em seus dias de folga, mediante convênio com cada prefeitura, que é a responsável pelo pagamento.

Para piorar, além da questão do pagamento atrasado, a paralisação desse serviço às vésperas da alta temporada é um agente complicador. Porque se com o PROEIS, antes do verão, a coisa já não anda bem das pernas - a ver a enxurrada de flanelinhas por tudo quanto é lugar; furto de bicicletas, de celulares - imaginem sem a atuação desses policiais.

Diante do impasse, a Prefeitura de Cabo Frio ainda não emitiu um posicionamento oficial sobre a situação.