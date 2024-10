Prefeito eleito de Iguaba Grande, Fabinho Costa, acompanhado da futura primeira-dama, Natália Pinho Costa, em Aparecida - Reprodução

Prefeito eleito de Iguaba Grande, Fabinho Costa, acompanhado da futura primeira-dama, Natália Pinho Costa, em AparecidaReprodução

Publicado 29/10/2024 12:24

O prefeito eleito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), foi a Aparecida (SP) – maior destino de peregrinação do Brasil – neste fim de semana, acompanhado da futura primeira-dama, Natália Pinho Costa. O herdeiro político do prefeito Vantoil Martins (CID) esteve no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida para pagar uma promessa e também agradecer pelo resultado das eleições. “Aqui recarregamos nossas energias e reafirmamos nossos propósitos, sempre pedindo discernimento e bençãos”, escreveu ele no Instagram. Fabinho já está de volta a Iguaba e provavelmente trouxe alguma experiência de como o segmento de turismo religioso é valorizado por lá, gerando milhares de empregos e aumentando a renda da cidade, que recebe por ano mais visitantes que a Torre Eiffel e o Vaticano. Aliás, o turismo religioso é uma demanda que já vinha sendo discutida pela atual gestão. A lembrar, a cidade já conta com um oratório de Santa Rita de Cássia, na ilha de mesmo nome, à beira da laguna de Araruama, onde futuramente deve ser colocada uma imagem com 13m de altura e 5m de largura de Santa Rita de Cássia, na Ilha de Santa Rita. Outro local que tem sido bastante visitado é o Monte das Oliveiras, situado no Espaço Ecológico de Lazer Célia Barbosa (Lagoa de Bulcão).



NOVOS COMPROMISSOS OFICIAIS



NOVOS COMPROMISSOS OFICIAIS

Ainda nesta semana, Fabinho dará continuidade a sua agenda de compromissos oficiais, viajando ao Rio de Janeiro para reuniões estratégicas com representantes do Governo do Estado. A agenda prevê discussões voltadas para a captação de recursos e parcerias que possam impulsionar melhorias em áreas prioritárias para Iguaba Grande, como infraestrutura, saúde e educação. Na semana passada, Fabinho já esteve em contato com diversas secretarias estaduais e com Alerj.