Publicado 31/10/2024 12:32

O clima de tensão aumenta a cada dia por conta dos atropelos nos últimos meses de mandato da prefeita Magdala Furtado (PV) em Cabo Frio. Cada dia é um flash. A tensão maior, claro, é por conta das exonerações em série que vêm acontecendo em cumprimento, segundo a Prefeitura, às recomendações judiciais. Mas precisou chegar nesse ponto para que algo fosse feito a fim de desinchar a folha e sobrar algum pra melhoria dos setores da cidade – infraestrutura, saúde, educação, tudo. Além da demissão, os servidores nem sabem se vão receber; os que ainda não foram mandados embora, idem. A segurança na alta temporada que se avizinha, também corre risco de ficar deficitária porque o Proeis disse que vai cruzar os braços a partir de sexta-feira (1º) , já que não recebe um centavo há três meses. Nos últimos dias, no entanto, o destaque é sobre a terceirização da merenda escolar. Mesmo com um decreto legislativo pedindo a suspensão do negócio, Magdala deixou correr solto, em que pese as inúmeras reclamações não só das merendeiras como também dos alunos, que chegaram a ficar sem alimento nessa transição de modelo de fornecimento da merenda. Também houve relatos de pouca comida, possível contaminação de alimentos e quebra de vínculo trabalhista com as merendeiras. E aí veio a determinação da justiça, nesta quarta, para que a Prefeitura suspendesse o contrato. Alguém viu Magdala por aí?