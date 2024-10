Fábio do Pastel e deputado Eduardo Pazuello - Divulgação

Publicado 30/10/2024 19:05 | Atualizado 30/10/2024 19:10

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), segue na correria em Brasília a fim de buscar recursos para projetos do município. Nesta quarta-feira (30), ele cumpriu sua agenda administrativa, reunindo-se com mais parlamentares da bancada federal do Rio.

Nesta terça (29), foi recebido pelos deputados Dr. Luizinho (PP), Eduardo Pazuello (PL), Max Lemos (PDT) e Bebeto (PP). Participaram da agenda o chefe de gabinete, Moisés Batista (SDD), e os vereadores Jean Pierre (PP) e Chimbiu (MDB).

O vice-prefeito da cidade, Júlio Queiroz (União), e o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, se reuniram com o deputado federal Áureo Ribeiro (SDD). Em seguida, Júlio e Fernando participaram de um encontro com o secretário nacional de Saneamento, ligado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Leonardo Picciani. Os vereadores Vitinho de Zé Maia (MDB), Márcio Soares (PL) e Mislene de André (PL) também estiveram presentes.

Pastel segue assim neste momento, com "um olho no padre e outro na missa". Quando retornar de Brasília, ele vai focar na alta temporada de verão. Esses recursos serão importantes para a economia da cidade e para atrair os turistas. Pastel e comitiva terminam a estadia na capital federal nesta quinta-feira (31), quando ainda cumprem agenda e retornam a São Pedro à noite.