Apresentação em edição anterior da Semana Teixeira e Souza - Reprodução/ Ascom

Publicado 31/10/2024 14:56

A Secretaria de Cultura de Cabo Frio suspendeu provisoriamente o Prêmio Teixeira e Sousa, atendendo às reclamações de alguns integrantes da comunidade cultural do município em relação aos critérios para ações afirmativas utilizados no Edital. O secretário de Cultura abriu um processo administrativo para averiguar as queixas que chegaram logo após a publicação dos resultados das notas dos textos literários que foram submetidos.



O edital que acontece anualmente, nesta edição convocou apresentação de trabalhos para os gêneros de Crônica, Conto e Poesia, assim como dividiu o público em geral e estudantes, com premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados de cada gênero e os textos serão publicados numa antologia para os primeiros 5 colocados também de cada gênero. Além disso, foi estabelecido ações afirmativas para pessoas Negras, Indígenas, Pessoas com Deficiência, Pessoa LGBTQIAPN+ e residentes de áreas periféricas ou rurais do município, que receberam maior peso no somatório final da pontuação atribuída pela Comissão Avaliadora.



As cotas representam uma reparação para pessoas que historicamente tiveram poucas oportunidades de acessar recursos culturais públicos e as queixas recebidas são de pessoas e familiares que se inscreveram na ampla concorrência que, indignadas em não mais ocupar lugares de privilégio que sempre estiveram na cidade, encontraram inconsistências e fragilidades no edital, questionando a forma como a soma das notas foram apresentadas nos resultados e em alguns casos, questionando suspeita sobre o processo de adesão das ações afirmativas.

Comunicado da secretaria de Cultura Diário Oficial