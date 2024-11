Secretário adjunto de Obras, Kauê Vattimo, prefeito Fábio do Pastel e secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas - Ascom

Publicado 05/11/2024 18:09

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esteve no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (5), cumprindo mais uma agenda administrativa. Acompanhado pelo secretário adjunto de Obras, Kauê Vattimo, Fábio se reuniu com o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas. O encontro abordou as obras de pavimentação, drenagem e serviços complementares que serão realizadas em 26 ruas do bairro Parque Estoril.

“Nós mudamos a realidade do bairro Colina através da nossa parceria com o Governo do Estado e o secretário Douglas Ruas. O Parque Estoril é o próximo bairro a ser beneficiado. Estamos esperando o Estado finalizar a licitação e, se Deus quiser, essa obra vai sair em breve para a gente dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado no município, melhorando a qualidade de vida dos moradores”, destacou o prefeito Fábio do Pastel.



As obras no Parque Estoril serão realizadas por meio do Programa Governo Presente nas Cidades. A parceria com a Secretaria de Estado das Cidades do Rio de Janeiro também beneficiou 22 ruas do bairro Colina com serviços de drenagem e pavimentação, além da construção de calçadas e meios-fios.