Publicado 05/11/2024 14:20

A corrida à presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios está definida para o primeiro biênio. Um café da manhã, nesta segunda-feira (4), marcou o fechamento de sete dos nove vereadores com Anderson Chaves (REP) para presidente. Além de Anderson, participaram (da esq. p/dir.), Victor Santos (MDB) – vereador reeleito, Tony Russo (MDB), Dida Gabarito (PL), Aurélio Barros (SDD) – vereador reeleito, Jô da Saúde (REP) – vereadora eleita e Josué Pereira (PL) – vereador reeleito. Todos fecharam o nome de Anderson para o primeiro biênio. Apesar de ser o primeiro mandato, ele tem experiência em gestão pública e no relacionamento com o prefeito reeleito Alexandre Martins (REP): já foi secretário de Alexandre em duas pastas diferentes: Administração e Serviços Públicos. A eleição para compor a Mesa Diretora dos dois primeiros anos de legislatura da Câmara (2025-2026) será feita em janeiro de 2025. E a eleição para os dois últimos anos de legislatura (2027-2028) será em novembro de 2026.



Audiência pública na Câmara Municipal de Búzios Divulgação

PLANO VERÃO

Ainda sobre Búzios, a Comissão de Turismo da Câmara Municipal realizou na sexta-feira (1º) a audiência pública para tratar do planejamento do município para o Verão. O encontro foi conduzido pelo presidente da comissão, Gugu de Nair (MDB) e contou com a participação dos vereadores Raphael Braga (PRD), Niltinho de Beloca (SDD) e Josué Pereira (PL). Participaram do debate secretários municipais, representantes da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Capitania dos Portos; e das concessionárias Enel e Prolagos, para apresentar seus planos para a alta temporada na cidade. No período, o município vai contar com efetivo de 230 homens da GM; na coleta de lixo serão disponibilizados quatro caminhões novos, totalizando 10 veículos; e a reforma dos quatro píeres da cidade vai permitir a expansão da capacidade de embarque e desembarque dos passeios marítimos. De acordo com a secretária de Turismo, Patrícia Burlamaqui, este ano Búzios receberá 106 escalas de transatlânticos, 14 a mais do que no ano passado. Alguns dos temas abordados foram segurança pública, mobilidade urbana, abastecimento de água, poluição sonora e necessidade de demarcação da área marítima. No dia 6 de dezembro a Comissão de Turismo pretende realizar outra audiência para acompanhar os avanços dessa primeira discussão.

Alexandre Martins (REP), com o presidente da Prolagos, Luiz Fernando Fabbriani (apertando as mãos) e os secretários de Governo, Marcus Vallerius ? o Marcão, de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, e de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Genilson Drumond Divulgação

CRITICOU POLÍTICA DE TARIFAS

Falando em concessionária, o prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), recebeu o presidente da Prolagos, Luiz Fernando Fabbriani, nesta segunda-feira (4), na Prefeitura. O principal objetivo do encontro foi alinhar estratégias para a manutenção dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Durante a reunião, Alexandre destacou a necessidade urgente de revisar a forma como a Prolagos cobra pela água. O prefeito criticou a atual política de tarifas, que inclui uma cobrança mínima independente do consumo. “Estamos recebendo muitas reclamações de moradores e comerciantes. Por exemplo, uma loja com um banheiro paga por 10 mil litros mesmo sem utilizar essa quantidade. Precisamos cobrar pelo consumo real”, enfatizou. Em resposta, Fabbriani sugeriu a implementação de duas iniciativas: uma tarifa social para famílias em situação de vulnerabilidade e uma tarifa subsidiária para pequenos comércios. O encontro também contou com a presença dos secretários de Governo, Marcus Vallerius – o Marcão, de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, e de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Genilson Drumond.



Confira a matéria, na íntegra, aqui