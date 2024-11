Audiência Pública na Câmara Municipal alinham Plano Verão de Búzios - Prefeitura de Búzios

Audiência Pública na Câmara Municipal alinham Plano Verão de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 04/11/2024 16:55

Búzios - Nesta sexta-feira (1º), aconteceu na Câmara Municipal de Búzios mais uma Audiência Pública para alinhar as ações do Plano Verão do município, com os secretários responsáveis do planejamento durante a alta temporada. A ação foi promovida pelos vereadores que fazem parte da Comissão de Turismo da Casa Legislativa.



Durante a Audiência foi enfatizado a importância da atuação de cada secretaria e dos demais órgãos públicos para o planejamento e organização da cidade. Durante a alta temporada o número de pessoas no município aumenta consideravelmente.

A secretária de Turismo, Patrícia Burlamaqui, disse que o trabalho da sua Pasta que foi feita ao longo do ano para a captação de turistas para a cidade: “Fizemos um grande trabalho de divulgação e captação de turistas e agora a gente precisa receber bem esses turistas para eles terem uma excelente experiência na cidade. Então o nosso papel como Secretaria de Turismo nesse momento é uma articulação entre as secretarias envolvidas na melhor experiência da cidade. A gente precisa estar articulado com a Secretaria de Ordem Pública, Serviços Públicos, Saúde, enfim, todas as secretarias. Porque costumo dizer, para o turismo acontecer, tudo tem que acontecer. O nosso papel de captação de turistas foi feito. Agora a gente precisa sim melhorar a experiência desse turista na cidade e esse é o nosso papel de articulação entre as secretarias”.

De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Público, Sérgio Ferreira, sua Pasta é composta praticamente cinco (05) coordenadorias e todas as coordenadorias serão intensificadas para fazer um bom trabalho pela cidade. Já solicitamos ao prefeito, e tenho certeza que ele vai atender, um efetivo maior para a Postura, CTT e para a parte Náutica, para que o trabalho continue sendo realizado com um sucesso.

A Diretora Técnica do Hospital Rodolpho Perissé, Drª Monique, que também esteve presente na Audiência, disse que está dando início a todo planejamento do Plano Verão: “A saúde, vai contar com o atendimento 24 horas no posto da Ferradura. A partir do dia 28 de dezembro, até a quarta-feira de cinzas. Além disso, vamos reforçar o atendimento médico e de enfermagem no nosso hospital, favorecendo esse planejamento principalmente a urgência e emergência, que é mais é sobrecarregado durante o verão.



As ações e o planejamento serão finalizados e apresentados na próxima Audiência Pública da Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Búzios, em dezembro.