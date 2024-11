Búzios celebra seu aniversário com programação especial e grandes atrações - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/11/2024 15:03

Búzios - O aniversário de Búzios, comemorado no dia 12 de novembro, será marcado por quatro dias de festa para toda a família, com uma programação que promete muito. Todos os eventos serão na tradicional Praça Tia Uia (antigo INEFI), no bairro Rasa.

As festividades começam em grande estilo no sábado, dia 9 de novembro, às 18h, com o show infantil do Mundo Bita, que traz alegria e muita animação para as crianças e famílias. No domingo (10), a festa continua, às 21h, com a apresentação do cantor Thalles Roberto, que promete emocionar o público com seu repertório.

Já na segunda-feira (11), às 19h, unimos a nossa fé católica com o cantor Juninho Cassimiro. E na terça-feira (12), no aniversário de Búzios, o grupo Sorriso Maroto encerra a celebração, às 19h, com muito pagode e animação.

Vamos comemorar! Parabéns, Búzios!