Ação conjunta das Forças de Segurança de Búzios realiza Operação Descarga Limpa para combater motos barulhentasPrefeitura de Búzios

Publicado 01/11/2024 15:01

Búzios - Nesta quinta-feira (31), a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, por meio da Coordenadoria de Trânsito e Transporte (CTT), realizou mais uma edição da Operação Descarga Limpa, com foco no combate às motos barulhentas e irregulares que têm perturbado o sossego da população. A ação ocorreu em frente ao DPO de Manguinhos, em uma parceria entre a Secretaria de Ambiente e Urbanismo, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.

A operação teve como objetivo fiscalizar motociclistas em situação irregular, abordando veículos sem documentação, condutores não habilitados e motocicletas que produzem ruídos acima dos limites permitidos pela legislação. Essa ação está alinhada com a Lei Municipal nº 1.806, sancionada em 23 de março de 2023, que proíbe a circulação de veículos em desacordo com as normas de ruído estabelecidas, visando o controle ambiental e a paz pública.



Conforme previsto na lei, motocicletas que emitirem ruído superior a 99 decibéis estão sujeitas a apreensão e sanções administrativas. “Essa operação é essencial para garantir o direito ao sossego e à qualidade de vida dos moradores de Búzios. Não vamos tolerar esses veículos que perturbam a ordem pública com o barulho excessivo”, destacou o prefeito Alexandre Martins.

Durante a ação, 20 motos foram apreendidas e encaminhadas ao depósito municipal. Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, o choque de ordem será intensificado na cidade, e outras operações serão realizadas para coibir práticas que vão contra as normas municipais e comprometem a segurança e o bem-estar dos moradores.



A operação contou também com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) e da Polícia Militar, reforçando a importância da cooperação interinstitucional em prol de uma Búzios mais segura e tranquila.