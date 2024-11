Secretário de Saúde de Búzios participa de reunião do CONASEMS em Brasília para discutir avanços na regulação hospitalar com apoio da EBSERH - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/11/2024 15:03

Búzios - O secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, participou ontem (30) de uma reunião executiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) em Brasília. No encontro, foi discutida a melhoria da regulação dos mais de 9 mil leitos em hospitais universitários no Brasil, visando fortalecer o acesso a leitos de alta complexidade para a população. A reunião contou com a presença de Arthur Chioro, ex-ministro da Saúde e atual presidente da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), responsável pela gestão de hospitais universitários no país.

A reunião foi conduzido pelo presidente do CONASEMS, Hisham Hamida, que destacou o papel estratégico dos municípios na construção de uma saúde pública mais acessível e eficaz. Com o apoio da direção do CONASEMS, foram debatidas diretrizes e propostas que buscam ampliar a capacidade de atendimento desses hospitais, incluindo unidades importantes no estado do Rio de Janeiro, como o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (Fundão), o Hospital dos Servidores do Estado e o Hospital Universitário Antônio Pedro.

Heringer, que também exerce o cargo de diretor de Relações Institucionais e Parlamentares do CONASEMS, destacou a importância dessa discussão para fortalecer o atendimento de saúde nos municípios. “A participação dos municípios nessas decisões é essencial para que a regulação hospitalar seja feita de forma justa e eficiente, permitindo que o acesso aos leitos seja ampliado e a população tenha um atendimento adequado,” afirmou o secretário.

Realizada no Manhattan Plaza Hotel, a reunião abordou ainda temas como o Programa Mais Saúde com Agente e indicadores de atenção primária. O encontro reforça o papel dos gestores municipais na construção de políticas de saúde que atendam às necessidades locais.