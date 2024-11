Etapa Estadual de Bodyboard acontece na Praia de Tucuns no dia 2 de novembro - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/11/2024 15:02

Búzios - Neste sábado (2), a Praia de Tucuns, em Búzios, receberá a etapa estadual de bodyboard, reunindo cerca de 120 atletas de diversas localidades. O evento contará com competidores de todo o estado do Rio de Janeiro, além de representantes de São Paulo, Espírito Santo e Ceará. A competição não apenas decidirá o campeão estadual, mas também terá um alcance nacional, atraindo a atenção de amantes do esporte em todo o Brasil.

As principais categorias profissionais estarão em disputa, com a participação de Maíra Viana, atual campeã mundial, e Gugu Barcellos, campeão brasileiro, como grandes atrações da etapa. As atividades terão início às 8h30 e se estenderão até as 16h, oferecendo um dia completo de competições emocionantes. Este evento promete não apenas fortalecer a cena do bodyboard no estado, mas também proporcionar um espetáculo vibrante para os fãs e turistas que visitam a região.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Búzios através da Secretaria de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos.