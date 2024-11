Lagoas da Usina e de Geribá recebem visita técnica da equipe do INEA que viabiliza o Projeto Limpa Rio - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/11/2024 15:03

Búzios - Os secretários de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, Obras e Projetos, Lucas Lima e Serviços Públicos, Marcelo Luiz Junior, receberam nesta quinta-feira (24), a visita dos técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com intuito de incluir as lagoas da Usina e de Geribá no Projeto Limpa Rio do governo do Estado.

Essa iniciativa vai mitigar as inundações decorrentes do transbordamento de corpos hídricos, o que acontece principalmente no período chuvoso, proporcionando melhoria da qualidade de vida para a população desses bairros. A cidade está incluída no Projeto Limpa Rio, capitaneado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), ligado à Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saneamento e Drenagem. O projeto já drenou e abriu várias valas em José Gonçalves, Cem Braças, Fazendinha e Rasa.

Segundo o secretário de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, o município solicitou ao Inea a viabilidade de incluir as duas lagoas no Projeto. “A visita dos técnicos na Usina e em Geribá é para realizar uma avaliação da necessidade do transbordo dos locais: “Estamos mostrando a necessidade de aprofundar até 60 cm o espelho d’agua e retirar 30% da tabua, pois quando chega as chuvas de verão, a região do entorno da lagoa alaga e o escape vai para as praias. Eles têm balsas, guindaste e maquinários específicos para trabalhar dentro da lagoa. É um trabalho bem melindroso e precisa de estudos técnicos, além da aprovação do Ambiente”.



O secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, falou da importância de inserir as lagoas nesse projeto: “Estamos aqui com o pessoal do INEIA, e com alguns secretários do município fazendo uma vistoria na lagoa da usina, uma lagoa muito importante em vários aspectos. A proposta é fazer realmente um aprofundamento da lagoa retirando sedimentos e com isso tendo um ganho de suporte nas grandes chuvas de verão. Estamos preparando a cidade, tanto a questão do ambiente, quanto todo suporte para evitar que o município sofra com grandes alagamentos no verão. Também preservar a qualidade de vida do entorno da lagoa, a fauna, flora. Temos muito sedimentos, há muitos anos que não tem manutenção, o Estado vindo dar essa parceria vai ser algo muito bom para a cidade, vamos ter um grande ganho ambiental”.