Surfista buziano Hugo Netto conquista o título de campeão Cabofriense de Surf 2024 - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/11/2024 16:55

Búzios - O jovem talento de Armação dos Búzios, Hugo Netto, fez história no surf regional ao se consagrar campeão do Circuito Cabofriense de Surf 2024. Após três etapas intensas, Hugo manteve um desempenho consistente que lhe garantiu o primeiro lugar no ranking final. Essa conquista ressalta o crescimento do surf em nossa cidade e o potencial dos atletas buzianos em competições de alto nível.

"Estou muito feliz com o resultado e grato pelo apoio que tenho recebido," compartilhou Hugo, destacando a importância de seus treinamentos e o incentivo da comunidade local. Dedicado, o atleta segue firme em sua jornada, treinando intensamente para novos desafios em quatro rankings diferentes, entre eles um estadual e outros três municipais.

Hugo é um exemplo da força do esporte buziano e reforça nosso compromisso em valorizar jovens talentos que elevam o nome de Búzios. Sua trajetória inspiradora mostra que, com dedicação e apoio, é possível alcançar grandes conquistas e representar com orgulho nossa cidade.