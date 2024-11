Prefeito de Búzios se reúne com presidente da Prolagos e discute saneamento e cobrança de água - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios se reúne com presidente da Prolagos e discute saneamento e cobrança de águaPrefeitura de Búzios

Publicado 04/11/2024 16:54

Búzios -

Nesta segunda-feira (4), o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, se encontrou com o novo presidente da Prolagos, Luiz Fernando Fabbriani, em uma reunião que incluiu também os secretários de Governo, Marcus Vallerius, de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, e de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Genilson Drumond. O principal objetivo do encontro foi alinhar estratégias para a manutenção dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município.

Durante a reunião, o prefeito destacou a necessidade urgente de revisar a forma como a Prolagos cobra pela água. Alexandre Martins criticou a atual política de tarifas, que inclui uma cobrança mínima independente do consumo. “Estamos recebendo muitas reclamações de moradores e comerciantes. Por exemplo, uma loja com um banheiro paga por 10 mil litros mesmo sem utilizar essa quantidade. Precisamos cobrar pelo consumo real”, enfatizou.

Em resposta, Fabbriani sugeriu a implementação de duas iniciativas: uma tarifa social para famílias em situação de vulnerabilidade e uma tarifa subsidiária para pequenos comércios. O presidente explicou que, através do CRAS e do CADÚnico, moradores assistidos têm direito a tarifas reduzidas, e que o município poderia solicitar um olhar específico para os pequenos comércios para que seja estudada uma solução a ser viabilizada pela Agenersa que é a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro.

Fabbriani também apresentou melhorias implementadas pela Prolagos para o abastecimento de água no verão, incluindo um aumento na capacidade da Estação de Tratamento de Água (ETA) em Saquarema, que agora fornece 300 litros por segundo a mais. Ele ressaltou a importância de atualizar o plano municipal de saneamento básico, que deve ser revisado a cada dez anos, conforme o novo marco ambiental, para aprimorar os investimentos na qualidade dos serviços prestados.

A reunião destacou a colaboração entre a Prolagos e a Prefeitura para atender as demandas da população e melhorar a eficiência no uso dos recursos hídricos na região.