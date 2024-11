Capitão de Fragata (Fuzileiro Naval) Thiago e prefeito Fábio do Pastel - Ascom

Publicado 08/11/2024 16:13 | Atualizado 08/11/2024 16:13

São Pedro da Aldeia - O prefeito Fábio do Pastel (PL) foi homenageado com a medalha comemorativa dos 108 anos da Aviação Naval. A honraria foi entregue nesta sexta-feira (8) pelo comandante da Força Aeronaval, contra-almirante Emerson Gaio Roberto, em agenda na prefeitura de São Pedro da Aldeia. Também participaram do encontro o Chefe do Estado Maior do Comando da Força Aeronaval, capitão de fragata Fabio Ricardo Fonseca dos Santos, e o vice-diretor do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval almirante José Maria do Amaral Oliveira (CIAAN), capitão de fragata (Fuzileiro Naval) Thiago Lopes da Silva.



A medalha comemorativa foi entregue em reconhecimento à parceria e ao apoio da prefeitura nos eventos alusivos à data. Na oportunidade, o encontro também abordou parcerias a projetos que têm como objetivo valorizar a relação histórico-cultural de São Pedro da Aldeia com a Aviação Naval, como a ampliação do Museu da Aviação Naval.



“É uma honra receber essa medalha. É sempre um prazer encontrar o Contra-Almirante Gaio, que veio apresentar alguns projetos que a Força Aeronaval pretende realizar em São Pedro da Aldeia. A parceria que temos com a Marinha do Brasil é muito importante e estamos à disposição para apoiar suas ações, que sempre beneficiam a cidade”, comentou o prefeito.



Estiveram presentes na reunião o secretário de Governo, Luiz Fernando Jr., e o chefe de gabinete, Moisés Batista.

[esq. para dir.] Vice-Diretor do CIAAN, Capitão de Fragata (Fuzileiro Naval) Thiago; Comandante da Força Aeronaval, Contra-Almirante Gaio; Prefeito Fábio do Pastel e CEM do Comando da Força Aeronaval, Capitão de Fragata Fonseca Ascom