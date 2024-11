O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), recebe Medalha Major Belegard das mãos do presidente da Câmara e vice-prefeito eleito, Miguel Alencar - Ascom

O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), recebe Medalha Major Belegard das mãos do presidente da Câmara e vice-prefeito eleito, Miguel AlencarAscom

Publicado 08/11/2024 13:17 | Atualizado 08/11/2024 13:18

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (7), Cabo Frio celebrou seus 409 anos de fundação com uma sessão solene no Clube Tamoyo, marcada por homenagens a cidadãos ilustres que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Entre os homenageados, o prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), foi agraciado com a Medalha Major Belegard, a maior honraria concedida pelo município. A medalha, que leva o nome de uma das figuras mais importantes da história local, é tradicionalmente destinada a personalidades que se destacam por seu comprometimento e dedicação a Cabo Frio.



A honraria foi entregue a Serginho pelo atual presidente da Câmara e seu vice, Miguel Alencar (União), num momento que, segundo Miguel, "simbolizou a união e a confiança da equipe para liderar a cidade em um novo ciclo de crescimento". A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, familiares, amigos e apoiadores de Serginho, que celebraram o reconhecimento de sua trajetória pública e compromisso com a cidade.



Durante seu discurso de agradecimento, o prefeito eleito expressou sua emoção e o orgulho de receber a medalha. "É uma honra indescritível receber a Medalha Major Belegard. Sinto-me profundamente grato e emocionado ao ser reconhecido pela cidade onde nasci e que tanto amo", declarou.



Ele também aproveitou para reafirmar o compromisso de seu governo, que começa em janeiro: "Este reconhecimento reforça ainda mais minha responsabilidade e dedicação em trabalhar por uma Cabo Frio melhor, um lugar onde cada cidadão tenha orgulho de viver".

