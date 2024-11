Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Miguel Alencar (União) - Ascom

Publicado 08/11/2024 13:28

O Presidente Miguel Alencar (União) anunciou a construção da nova sede da Câmara Municipal de Cabo Frio. A novidade foi apresentada durante o discurso na sessão solene em celebração aos 409 anos da cidade.



De acordo com as informações do Estudo Técnico Preliminar, o prédio será construído em terreno próprio do município, no Novo Portinho.



Serão 17 gabinetes, com possibilidade de capacidade de expansão, caso haja aumento de número de vereadores. O prédio prevê duas salas de reuniões, plenário com capacidade para 200 pessoas e mais de 320 metros quadrados, além de recepção, procuradoria, controle interno, contabilidade, licitação, tesouraria, secretaria, segurança, arquivo, almoxarifado, coordenadoria administrativa, coordenadoria operacional, copa, biblioteca, refeitório e estacionamento com capacidade aproximada de 40 vagas. Toda estrutura respeita as normas de acessibilidade previstas na legislação atual.

Exibição do projeto da nova sede durante Sessão Solene Ascom

O cronograma inicial prevê o prazo de execução da obra em 2 anos, com início em novembro.



“O grande sonho de todo mundo que já passou pelo legislativo cabo-friense é a nova sede da Câmara Municipal. Temos certeza que este será um grande legado para a cidade de Cabo Frio”, comemorou Miguel Alencar.