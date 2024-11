Política Costa do Sol

Prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho, realiza reunião com o Sebrae para discutir o desenvolvimento econômico da cidade

No encontro, Serginho e a equipe do Sebrae abordaram temas como apoio ao empreendedorismo local, estímulo a novos negócios, qualificação profissional e o fortalecimento do turismo, setor fundamental para a economia da região