Prefeito reeleito em Arraial do Cabo, Marcelo MagnoReprodução

Publicado 11/11/2024 13:24

Nesta terça-feira (12) será realizada a cerimônia pública de reprocessamento do resultado da eleição municipal de Arraial do Cabo, a chamada retotalização dos votos, que acontece a partir do meio-dia, no cartório da 146ª Zona Eleitoral, na Praia dos Anjos.

A medida é em razão dos votos declarados nulos pelo indeferimento do registro de candidatura do ex-prefeito Andinho brito (União). Com isso, o percentual de votação do prefeito reeleito, Marcelo Magno (PL), que venceu a corrida com 75,85% (20.284 votos) deve bater ou ultrapassar os 95% dos votos válidos.

A lembrar, Andinho está inelegível principalmente por rejeição de contas – fator impeditivo para candidaturas -, mas concorreu com recurso, o qual foi indeferido pelo TRE.