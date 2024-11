Empresários Júlio César e Marlene Mattos entre Cleber Canteiro, Secretário do Meio Ambiente, e Evandro Félix, Secretário de Cultura de Santa Bárbara d?Oeste - Divulgação

Publicado 14/11/2024 13:05

Os empresários Júlio Alves e Marlene Mattos realizaram uma viagem a Santa Bárbara d’Oeste, em São Paulo, para conhecer as esculturas do artista Anilson Borges, que farão parte do Parque Ilha dos Dinossauros, a ser inaugurado em 2025 em Iguaba Grande, no estado do Rio de Janeiro.

O Parque Ilha dos Dinossauros será um dos maiores empreendimentos turísticos da Região dos Lagos e tem como objetivo atrair turistas, gerar empregos e estimular a economia local. Durante a visita, os empresários também se reuniram com Cleber Canteiro, Secretário do Meio Ambiente, e Evandro Félix, Secretário de Cultura de Santa Bárbara d’Oeste. O encontro teve como pauta o desenvolvimento sustentável do projeto e as possibilidades de parcerias para fortalecer o parque.

O parque visa proporcionar uma experiência educativa e de lazer para visitantes de todas as idades. O projeto, liderado pelo prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), conta com a participação de Júlio Alves e Marlene Mattos, que trazem experiência no setor de entretenimento e no desenvolvimento de grandes projetos turísticos.

Durante a visita, os empresários avaliaram a qualidade das esculturas que comporão o parque e discutiram formas de oferecer uma infraestrutura moderna e segura. Em dezembro de 2024, Júlio Alves viajará para a China para adquirir 50 dinossauros animatrônicos, que trarão mais realismo e interação ao projeto.

O Parque Ilha dos Dinossauros tem a expectativa de se tornar um importante destino turístico e de movimentar a economia de Iguaba Grande, criando uma nova era para o turismo na região.