Vereador eleito, Alfredo Gonçalves; presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Dr. Ary Graça e prefeito eleito, Serginho. (Da esquerda para a direita) - Divulgação

Vereador eleito, Alfredo Gonçalves; presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Dr. Ary Graça e prefeito eleito, Serginho. (Da esquerda para a direita)Divulgação

Publicado 18/11/2024 14:03

O prefeito eleito de Cabo Frio, Dr. Serginho, está em Porto, Portugal, a convite do presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Dr. Ary Graça, para participar como convidado das eleições da Confederação Mundial de Vôlei. Durante a viagem, Serginho tem realizado encontros importantes para discutir iniciativas que podem transformar o esporte em uma ferramenta de desenvolvimento para Cabo Frio.



Entre as pautas tratadas com Ary Graça estão a reforma do ginásio poliesportivo da cidade, a possibilidade de Cabo Frio sediar uma etapa do circuito mundial de vôlei e a ampliação de ações que incentivem o esporte na região.



Em suas redes sociais, Dr. Serginho destacou a importância dessa agenda internacional:



“Estou em Porto, Portugal! Hoje, entre algumas agendas, tive a honra de me encontrar com o presidente da Federação Internacional de Voleibol, um cidadão cabo-friense apaixonado pela nossa cidade, para conversar sobre como o esporte pode ser um instrumento de transformação para Cabo Frio.



Logo no primeiro dia, participei de uma importante reunião, e neste fim de semana estarei presente como convidado nas eleições da Federação.



Aproveito esta oportunidade internacional para levar a realidade da nossa cidade e reforçar o quanto é possível, através do esporte, construir um futuro melhor para todos. O trabalho tem que continuar e a vida vai melhorar!”



Ary Graça, presidente da FIVB desde 2012 e detentor do título de Cidadão Cabo-friense, parabenizou Serginho pela vitória nas eleições e ressaltou sua expectativa para o futuro de Cabo Frio: “Com sua competência já demonstrada, acredito que o novo prefeito eleito fará a reconstrução da cidade.”