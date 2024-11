Prefeito Eleito Marcelo Magno - Reprodução/Instagram

Publicado 19/11/2024 12:26

A Justiça Eleitoral da 146ª Zona Eleitoral realizou, na tarde desta segunda-feira (18), a retotalização dos votos das eleições municipais de Arraial do Cabo, após os votos de Andinho Brito (União) serem anulados. A medida foi tomada em razão da rejeição das contas de 2013, 2015 e 2016 do ex-prefeito, que teve o registro de candidatura negado em decisão já definitiva. Ele chegou a concorrer com recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas o pedido foi indeferido.

Com a anulação dos 6.135 votos recebidos por Andinho, o prefeito reeleito Marcelo Magno (PL), que inicialmente tinha 75,85% dos votos válidos, passou a ter 98,42%. A candidata Arlete do Mercado (Novo) ficou com apenas 1,58% dos votos válidos.

Com esse resultado, Marcelo Magno passa a liderar com um dos maiores índices de aprovação eleitoral da região, ultrapassando o recorde de Fabinho (CIDADANIA), que obteve 95,09% dos votos em Iguaba Grande. Além disso, ele também lidera no estado nas cidades que tiveram mais de uma chapa na disputa eleitoral.