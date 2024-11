Prefeito reeleito Marcelo Magno - Renata Cristiane

Publicado 22/11/2024 13:18

Em Arraial do Cabo, o prefeito reeleito, Marcelo Magno (PL), já deu ‘ok’ para a programação de fim de ano, inclusive o show da virada, na Praia Grande, que vai ter o cantor Marcelo Falcão, ex-Rappa. Na véspera do Réveillon, dia 30, quem se apresenta é o grupo de pagode Atitude 67. E a festa não se restringe à Praia Grande.

Para tentar diminuir o grande fluxo de trânsito no deslocamento de moradores e turistas nessa época, a Prefeitura vai colocar shows também nos distritos. Em Monte Alto, terá Arlindinho no dia 30 e grupo Disfarce na noite de Ano Novo. Já em Figueira, se apresentam os pagodeiros do Pique Novo, no dia 30, e do Balacobaco, dia 31.

E tem mais. Todos os sábados de janeiro terão show ao vivo na Praça do Sindicato com Leoni, Leandro Sapucahy, Milton Guedes e Cláudio Zolli. As informações foram confirmadas na tarde desta quinta-feira (21), pelo secretário de Turismo, Júnior Chuchu, que inclusive permanece à frente da pasta a partir de 2025.