Presidente da Câmara, Miguel Alencar, e prefeita Magdala Furtado - Reprodução

Publicado 21/11/2024 17:00

O presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Miguel Alencar (União), usou a tribuna na sessão desta quinta-feira (21), para falar que o legislativo precisa ficar mais unido do que nunca a partir de agora. Citou que a Casa sempre se posicionou pelo diálogo como forma de cobrar e achar as soluções para a cidade não sair do eixo. Mas agora, ao que parece, acabou o amor.



"É o caos na cidade", disse, lembrando dos últimos protestos que vêm acontecendo na cidade, todos por falta de pagamento. A lembrar, servidores da Saúde e outras pastas ainda não receberam, a prefeita Magdala Furtado (PV) disse que os pagamentos pendentes serão quitados nesta sexta-feira (22), no entanto, a preocupação é que o ponto facultativo decretado por ela (nesta quinta e na sexta) seja manobra para não pagar.



Segundo o presidente do legislativo cabo-friense, Magdala tem que assumir o papel de gestora do município.



"Todo mundo tá falando com ela, 'diminui a folha, paga quem tá trabalhando, faz a Prefeitura andar. Faz o básico até o final do ano'. O que não pode é a 40 dias de terminar o mandato ter o caos instalado na cidade. Não tá pagando diversos serviços da Prefeitura, mas os que são escolhidos da atual gestão são pagos", disparou.



Miguel continuou: "Não consegue organizar o pagamento de uma folha, vai conseguir organizar uma festividade de final de ano? É uma coisa que também deveria estar sendo discutida de forma clara. Porque o hoteleiro, o empresário, o comerciante, depende disso. Quem se propôs a ser prefeita do município precisa assumir essa função e não correr e botar ponto facultativo pra não ter manifestação na frente da Prefeitura", finalizou.



A propósito, a Câmara votaria hoje um requerimento solicitando informações sobre a verba enviada para o Fundo Municipal de Saúde nos meses de setembro, outubro e novembro, bem como a listagem de funcionários ativos no mesmo fundo durante o mesmo período. No entanto, não houve quórum para a votação.