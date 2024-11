Da esquerda para a direita: Prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar (PL) e prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 21/11/2024 16:26

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), esteve em Rio das Ostras, na terça-feira (19). Quem o acompanhou na missão foi o secretário municipal de Planejamento, Eron Bezerra. Na cidade, Vantoil foi recebido pelo prefeito eleito Carlos Augusto Balthazar (PL), ocasião em que participou de uma reunião com o tenente-coronel Marcos Neiva, da Defesa Civil, e sua equipe – que também se reuniu com o prefeito de Arraial. Na pauta, estudo de medidas preventivas a eventos climáticos que colocam em risco a vida da população. “Troca de experiências é sempre bem-vinda”, destacou o prefeito iguabense.

Divulgação da 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente Reprodução/ Redes Sociais

O secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Vinícius Lavalle, compartilhou em suas redes sociais, informações sobre a realização da 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, prevista para ocorrer no dia 10 de dezembro. O evento será realizado no auditório da prefeitura, das 9h30 às 17h, e contará com discussões voltadas à redução de impactos climáticos. A conferência, que marca o início dos trabalhos da Conferência Nacional de Meio Ambiente no município, tem como tema: “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. O objetivo é promover um debate entre gestores públicos e a população para identificar soluções e traçar medidas voltadas à transformação ecológica. A participação está aberta a pessoas com 16 anos ou mais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro ou no próprio dia do evento, durante o período da manhã.