Prefeito eleito de Cabo Frio, Dr. Serginho e a prefeita Magdala Furtado - Reprodução

Publicado 25/11/2024 15:51 | Atualizado 25/11/2024 15:52

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Dr. Serginho, reforçou seu compromisso com uma gestão baseada em tecnologia e transparência. Em um vídeo publicado em suas redes sociais neste sábado (23), ele destacou que sua equipe adotou um sistema avançado de monitoramento para acompanhar as informações repassadas pela atual gestão à equipe de transição. Segundo ele, essa tecnologia permitirá verificar a veracidade dos dados e identificar possíveis desvios de informação.



“Estamos empenhados em implementar uma administração voltada para a tecnologia, garantindo acesso a dados confiáveis e uma gestão eficiente. O sistema que adotamos monitora tudo o que foi informado para a equipe de transição, e vamos averiguar se as informações são verdadeiras ou se há algum desvio”, afirmou Serginho.



No entanto, o prefeito eleito demonstrou preocupação com a falta de colaboração da Secretaria de Saúde, que, segundo ele, foi a única a não atender às solicitações de informações feitas pela equipe de transição.



“Uma coisa me chamou muito a atenção: a Secretaria de Saúde, que tem a missão de cuidar da vida das pessoas, não prestou nenhuma informação solicitada. Não sei por qual razão, mas obviamente isso não vai ficar assim. Essa omissão será apurada”, garantiu Serginho.



O prefeito eleito ressaltou que sua gestão terá como prioridade a transparência e a prestação de contas à população. “Queremos fazer o melhor trabalho para Cabo Frio, com muita transparência. Nosso compromisso é com a verdade e com uma administração que coloque o cidadão em primeiro lugar”, concluiu.