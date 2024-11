Fernando Frauches, atual secretário de Obras, e prefeito Fábio do Pastel - Reprodução

Publicado 27/11/2024 17:31

SÃO PEDRO DA ALDEIA – Fernando Frauches, atual secretário de Obras, assumirá o cargo de chefe de Gabinete do prefeito Fábio do Pastel (PL), substituindo Moisés Batista (SDD), que vai para a Câmara Municipal após ser eleito, segundo apurado pela coluna com a imprensa local nesta quarta-feira (27).



Diferentemente da rotina comum de um chefe de Gabinete, que geralmente se limita a cuidar da agenda do prefeito e atuar como intermediário para quem deseja se encontrar com ele, Frauches, então responsável pela pasta de Obras, terá um papel ampliado, com atribuições de “supersecretário” — quase um subprefeito.



Ele será responsável por coordenar toda a equipe de governo, agilizar a tramitação de processos e trabalhar para potencializar a captação de recursos. Sua missão inclui, ainda, ampliar as relações com entes federativos, além de fortalecer parcerias com o governo estadual, federal, deputados e senadores. Também deverá garantir maior integração entre as secretarias.



Com um olhar técnico e político, Frauches foi escolhido para o cargo por ser a pessoa que melhor conhece os projetos da cidade. Há quatro anos, ele acompanha Fábio em viagens a Brasília e ao Rio de Janeiro, buscando recursos e firmando apoios para obras. Conhece como ninguém os prazos, domina o orçamento e, principalmente, a burocracia necessária para fazer os processos avançarem. De acordo com informações obtidas pela coluna, Frauches estará em Brasília no próximo dia 9 de dezembro, acompanhando Fábio com uma série de projetos, aproveitando a janela das emendas parlamentares dos deputados.



Hildegardo Milagres Reprodução/ Redes sociais

NOVO SECRETÁRIO DE OBRAS



Por outro lado, foi confirmado que o novo secretário de Obras, que ocupará o cargo deixado por Fernando Frauches, será Hildegardo Milagres. Ele foi o mais indicado pelo prefeito Fábio do Pastel (PL). Milagres, aposentado da Caixa Econômica Federal, já estava sendo considerado para integrar o governo de Fábio. Com a abertura do cargo, foi convidado e aceitou a função.