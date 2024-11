Miguel Alencar, Vereador recém eleito Vaguinho, Dr. Serginho, Vinícius Corrêa, Bia Trindade, Dr. Kiko Jorge, Drª. Jéssica Guimarães e Atanásio - Ascom

Publicado 26/11/2024 16:14 | Atualizado 26/11/2024 16:14

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Dr. Serginho, iniciou nesta semana uma série de encontros estratégicos para alinhar as prioridades e ações do governo para os primeiros 100 dias de gestão, além de estabelecer metas de médio e longo prazo. A agenda abordou temas fundamentais para a cidade, como saúde, ordem pública e planejamento urbano.



Entre os assuntos discutidos, Serginho destacou a necessidade de enfrentar problemas crônicos, como a flanelagem e o desordenamento da Praia do Forte. “Estamos comprometidos em reordenar as praias, proteger os trabalhadores cabo-frienses e garantir um ambiente organizado e acolhedor tanto para os moradores quanto para os turistas”, afirmou.



Na sequência, o prefeito eleito participou de uma reunião com o Ministério Público Federal (MPF) e os representantes dos barraqueiros de praia. Durante o encontro, foi reforçada a importância de regularizar as atividades nas praias de Cabo Frio, com especial atenção à Praia do Forte, que atualmente enfrenta desafios como o excesso de ambulantes e barraqueiros irregulares. Também foi discutido o ordenamento da Praia das Conchas. “Nosso objetivo é encontrar um equilíbrio que valorize o trabalhador local e preserve a beleza e a funcionalidade das nossas praias”, explicou Serginho.



Outro ponto central das reuniões foi o trabalho com a equipe da COMSSRCAF para debater a setorização e a melhoria da limpeza urbana, além de medidas para garantir uma cidade mais organizada e limpa.



Por fim, Serginho se reuniu com representantes do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf) para tratar da previdência municipal, que atualmente enfrenta um déficit significativo. “Foi uma reunião produtiva e essencial para encontrar soluções viáveis que possam garantir o equilíbrio financeiro da previdência e os direitos dos servidores”, concluiu.



Esses encontros reafirmam o compromisso de Serginho em conduzir uma gestão responsável, transparente e focada em transformar Cabo Frio em um modelo de cidade. “Estamos prontos para trabalhar incansavelmente pelo bem da nossa população e por uma Cabo Frio melhor para todos”, finalizou.

