Moradores e turistas observando show pirotécnico de Arraial do Cabo - Redes sociais/ Facebook

Publicado 27/11/2024 12:35

A prefeitura de Cabo Frio emitiu uma nota nesta terça-feira (26) confirmando que, diferente do ano anterior, o Réveillon de 2025 terá, sim, queima de fogos. O município também informou que o show da virada contará com a apresentação de artistas, os quais ainda não foram divulgados.

O município informou que está em fase de licitação para a aquisição de fogos de artifício, de baixo estampido, para o show da virada. Ainda na nota, a Prefeitura destacou que o processo licitatório prevê a contratação de duas balsas que ficarão a 500 metros da costa da Praia do Forte. O processo está na fase de cotação de preços.

Com relação à programação de shows, o município declarou que está na fase de contratação dos artistas que irão se apresentar. Os nomes das atrações, bem como os dias em que vão se apresentar, serão divulgados após o fechamento de todos os contratos.

No Réveillon de 2024, moradores e turistas da cidade acreditaram até o último minuto que a virada contaria com a tradicional queima de fogos. Na Praia do Forte, na contagem regressiva para a passagem do domingo (31) para a segunda-feira (1), a expectativa era máxima. Contudo, às 00h, o show pirotécnico não iluminou o céu, frustrando as centenas de milhares de pessoas presentes.

Para este ano, apesar do governo de Magdala Furtado (PV) estar chegando ao fim tomado por inúmeras polêmicas, a expectativa é que a Praia do Forte conte com o tradicional show pirotécnico.