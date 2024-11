Dr. Serginho em reunião com equipe - Divulgação

Publicado 26/11/2024 18:34

Cabo Frio - Em Cabo Frio, as especulações sobre o secretariado do prefeito eleito, Dr. Serginho (PL), movimentam a cidade. Na noite desta segunda-feira (25), uma foto divulgada mostrando integrantes das reuniões de planejamento com a equipe de transição trouxe à tona os nomes que podem compor a gestão municipal e depois disso, vários nomes surgiram já com usas respectivas pastas.

Entre eles, Beatriz Trindade, assume a Secretaria de Saúde, com Joãozinho Carrilho como subsecretário. Na Educação, Alfredo Gonçalves, vereador eleito e tio de Serginho, é o nome escolhido. Rafael Bernardo fica à frente da Secretaria de Esporte, enquanto Everton, empresário do Tróia, é apontado para a pasta de Eventos, trabalhando em parceria com Marcelo Agualusa.

Outros nomes escolhidos incluem: Kleber Ferreira na secretaria de Fazenda; Wellington Escafura na Agricultura; Josias da Swell na Mobilidade; Vinícius Corrêa na Administração; Camila Saraiva na Melhor Idade; Pastor Rogério na pasta de Família, Criança e Adolescente; Bispo Flávio Moreira na Assistência Social; Matheus Aragutti no Desenvolvimento Urbano; Coronel Leandro, Segurança Pública; Carlão na Cultura; Jailton Nogueira no Meio Ambiente; Vanderson Bento na secretaria de Obras; Achilles Barreto no Turismo; Paulo Becker na Comunicação; Claudinho da Padaria na pasta de Serviço Público; Mauro Azevedo na de Gestão e Planejamento; o vice-prefeito eleito, Miguel Alencar na secretaria de Cidade; Vitor Escapini será o secretário de Governo.

Além disso, Kiko Jorge será o Chefe de Gabinete, Jeahn Costa assumirá a COMSERCAF, e a Dra. Jéssica Guimarães estará à frente da Procuradoria Geral do Município. Também tem ainda a possibilidade de Jefferson Vidal assumir alguma pasta, mas não se sabe qual. O IBASCAF ainda não tem nome definido.

A foto também trouxe à tona especulações sobre Vaguinho, que pode disputar a presidência da Câmara. Essa decisão, no entanto, dependerá da votação entre os vereadores.

Com vereadores eleitos como Vinícius Corrêa (PP), Alfredo Gonçalves (REP), Josias da Swell (PL) e Vanderlei Bento (União) assumindo secretarias, os suplentes Zé Antônio (PP), Alexandra Codeço (REP), Adeir Novaes (PL) e Carol Midori (União) devem ocupar suas cadeiras. A cidade passará a contar com duas vereadoras mulheres, algo bastante comentado após as eleições.