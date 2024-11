Empresário Davi Barcelos - Reprodução

Publicado 28/11/2024 13:04

O empresário Davi Barcelos, conhecido por ser proprietário do renomado restaurante Arcos do Canal e de outros estabelecimentos na região, será o novo secretário de Turismo de Cabo Frio. A informação foi confirmada, com exclusividade à coluna, nesta quinta-feira (28).

Inicialmente, o ex-vereador Aquiles Barreto havia sido convidado para o cargo, mas após conversar com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decidiu declinar do convite. Paes solicitou que Barreto permanecesse em seu cargo na capital, destacando a importância de sua atuação na gestão municipal.

Diante da desistência de Aquiles, o convite foi direcionado a Davi, que aceitou o desafio de liderar a pasta do Turismo em Cabo Frio. O empresário, com vasta experiência no setor de serviços e com profundo conhecimento da cidade, é visto como um nome que pode contribuir significativamente para o desenvolvimento do turismo local.

Em conversa exclusiva com o empresário, ele confirmou o convite, e disse que “tem uma hora na vida, que a gente precisa sair do sofá e fazer alguma coisa pelo lugar que a gente escolheu para viver. Não adianta eu trabalhar por uma rua só. Eu quero doar o meu tempo para melhorar a cidade como um todo. É agora ou nunca. Eu acredito no governo de Serginho”.