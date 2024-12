Fabiano Horta comemorando o título do Botafogo em Buenos Aires - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 03/12/2024 13:33

Maricá, a cidade que tem o mais botafoguense dos prefeitos, está vivendo dias de glória, literalmente. Desde que o Botafogo ganhou a Libertadores da América em um jogo emocionante no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Fabiano Horta (PT) ainda não aterrissou no Brasil. Ele pode até ter desembarcado no aeroporto, mas veio só o corpo físico, porque a alma dele ainda tá no espaço-tempo, como ele mesmo falou em um vídeo.

Horta estava tão eufórico em ver o Botafogo na final que fez um vídeo filosofando , misturando Heráclito e futebol, para explicar “a maior invasão continental de um clube da história”. Ninguém entendeu nada, mas como ele mesmo disse – ou, pelo menos, foi o que conseguimos entender – paixão por um time não se explica.