Deputado estadual e presidente de ALERJ, Rodrigo Bacellar, discursa entre governador Cláudio Castro e ex-presidente Jair Bolsonaro, durante evento de confraternização do PL - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 02/12/2024 16:11

Em todo o Estado do Rio de Janeiro só se fala no encontro do PL, realizado na última sexta-feira (29), em São Gonçalo. O almoço reuniu as principais lideranças políticas do partido, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu filho Flávio Bolsonaro, o governador Cláudio Castro, além do deputado estadual Filippe Poubel, o deputado federal e líder do PL-RJ, Altineu Cortês, e diversos prefeitos da sigla, como o eleito em Cabo Frio, Dr. Serginho, o eleito em Iguaba Grande, Fabinho Costa, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, o ex-prefeito e a prefeita eleita de Araruama, Chiquinho e Daniela, que fecharam com o partido durante ocasião, o presidente da Câmara de Vereadores de Búzios, Rafael Aguiar, entre outros. Entretanto, quem já estava com cara de candidato a Governador foi o deputado estadual e presidente de ALERJ, Rodrigo Bacellar, que estava trocando abraços e cumprimentos, num beija, beija de fazer inveja ao ‘Beijoqueiro’.

O encontro, que gerou repercussão em toda a imprensa, ficou com cara de preparação para 2026 e, sem dúvida nenhuma, foi o start da campanha de Rodrigo Bacellar se consolidando como o principal nome de Cláudio Castro para a sucessão estadual. Contando com o apoio total do ex-presidente Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro.

POR OUTRO LADO

Enquanto isso, no tabuleiro político, outro nome começa a se articular para as eleições de 2026: Eduardo Paes. Assim como levantamos o nome de Bacellar, também já tínhamos falado que o prefeito do Rio de Janeiro vinha dando sinais de que pretende disputar o governo estadual , iniciando a formação da equipe, inclusive com a presença de Aquiles Barreto. Outra coisa falada pela coluna, foi que Paes nomearia Eduardo Cavalieri como presidente da Comissão de Transição. Em um vídeo divulgado durante a reunião de transição, nesta segunda-feira (2), o prefeito do Rio de Janeiro anunciou oficialmente a escolha de Cavalieri para liderar a comissão, destacando um movimento que indica a preparação de Cavalieri para assumir muito mais responsabilidade do que a de hoje.

Rodrigo Bacellar e Eduardo Paes Reprodução

OLHO NO LANCE



O ‘olho no lance’ com essas movimentações, é que o panorama para a disputa eleitoral para o Governo do Estado em 2026 começa a ganhar contornos. De um lado, Bacellar surge como o candidato preferido de Cláudio Castro e do PL, com forte apoio do bolsonarismo. Do outro, Eduardo Paes desponta como a principal oposição, já iniciando a montagem de seu time político para o enfrentamento.