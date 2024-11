Chiquinho da Educação, ex-prefeito de Araruama; Daniela de Livia, prefeita eleita de Araruama; o presidente do PL-RJ e deputado federal Altineu Cortês; e Marcelo Magno, prefeito de Arraial do Cabo - Rede social

Publicado 29/11/2024 16:32 | Atualizado 29/11/2024 17:16

Araruama - Está acontecendo na tarde desta sexta-feira (29), em São Gonçalo, um grande encontro do Partido Liberal (PL). Contando com a presença de aproximadamente 50 prefeitos do Rio de Janeiro, a ida de gestores da Região dos Lagos já deu o que falar. Isso porque a Coluna soube com exclusividade que o deputado federal Altineu Cortês declarou que o PL de Araruama vai fazer parte da base de governo de Daniela de Livia (MDB).

Segundo informações de bastidores, o acordo já havia sido selado na semana passada e, nesta sexta-feira, durante o encontro, foi o momento do arremate final. Na foto que simboliza o acordo, aparecem a prefeita eleita Daniela, Chiquinho, Altineu e o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL).

De acordo com o presidente da sigla no estado, Chiquinho e a prefeita eleita o procuraram e fizeram o convite. "Araruama é uma cidade importantíssima, é a segunda maior da Região dos Lagos. (...) A eleição passou, temos que trabalhar para a cidade continuar se desenvolvendo e eu, Altineu, estarei à disposição em Brasília para ajudar no que for necessário", destacou, fazendo referência ao fato de que, durante as eleições municipais deste ano, a maior adversária de Daniela foi justamente uma candidata do PL, Penha Bernardes.

O evento também contou com a presença de outras figuras políticas importantes, como o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro, além do governador do Estado, Cláudio Castro.