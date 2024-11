À direita: Aquiles Barreto com Dr. Serginho. À esquerda: Aquiles com Eduardo Paes - Reprodução

Publicado 28/11/2024 18:59

Um dos assuntos mais comentados nesta quinta-feira (28) em Cabo Frio e toda a Região dos Lagos foi a desistência de Aquiles Barreto de ser secretário de turismo no governo de Dr. Serginho (PL). O que ninguém sabe é que a desistência dele tem um responsável: Eduardo Paes (PSD), prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

Embora tenha afirmado durante a campanha de reeleição que não seria candidato a governador em 2026, Paes já está revisando seus planos. Como conhecedor do interior do estado, especialmente da Região dos Lagos, Aquiles será peça-chave para divulgar o nome dele na disputa, uma vez que o interior é majoritariamente bolsonarista e o provável adversário dele em 2026 deve ser ligado a extrema-direita.

Com isso, Paes convocou Aquiles para colaborar em sua campanha ao governo. E tem mais um detalhe: o prefeito carioca está tão focado nesse projeto que determinou que Cavalieri fosse nomeado presidente da Comissão de Transição de Governo, para que ele possa ficar mais solto, fazendo uma construção para divulgar o trabalho e a imagem dele nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Aquiles é figura determinante nesse momento.

Diante de uma missão tão importante, Aquiles não teve como recusar, apesar da parceria, de Serginho ser um grande amigo e de, nas palavras dele, “cumprir com a palavra”, o convite de Eduardo Paes bateu forte no coração dele. Aliás, é sabido que Eduardo Paes é padrinho político de Aquiles.