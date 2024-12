Prefeito Vantoil Martins entre secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, e o secretário de Planejamento, Eron Bezerra - Reprodução

Prefeito Vantoil Martins entre secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, e o secretário de Planejamento, Eron BezerraReprodução

Publicado 05/12/2024 14:08

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), foi homenageado com uma moção de aplausos nesta quarta-feira (4), no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro. A honraria foi concedida pelo CRC – Conselho Regional de Contabilidade, em reconhecimento ao apoio dado pela cidade.

“Estou aqui participando de um importante evento, onde tive a grata satisfação de ser homenageado com uma moção de aplausos. Quero parabenizar a todos os contadores e contabilistas em geral. Também gostaria de agradecer ao contador e presidente Rafael Machado e à nossa delegada Carla Porto, contadora do município.”

Estiveram presentes no evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, e o secretário de Planejamento, Eron Bezerra.