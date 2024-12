Dr. Serginho durante coletiva de imprensa - Divulgação

Publicado 04/12/2024 17:21

Na manhã desta quarta-feira (4), o prefeito eleito de Cabo Frio, Dr. Serginho, realizou uma reunião no Hotel Paradiso Corporate para apresentar a organização administrativa e as principais diretrizes de sua gestão, que se inicia em 2025.



Durante o encontro, Serginho detalhou os projetos de governo e destacou as ações prioritárias para o primeiro ano de sua administração. Com foco em inovação, eficiência e transparência, o prefeito eleito reafirmou seu compromisso com uma gestão que atenda às necessidades dos cabo-frienses e promova o desenvolvimento sustentável da cidade.

Apesar de não ter apresentado oficialmente o secretariado, todos os nomes cogitados estavam presentes, assim como vários vereadores da cidade. Questionado sobre a transição e relação com a prefeita nessa fase, Serginho declarou "não vou passar pano para Magdala".



O evento também foi transmitido ao vivo pelas redes sociais dele, alcançando mais de 2 mil pessoas.



“Essa apresentação é o primeiro passo de uma caminhada que será marcada pelo trabalho e pela dedicação. Estamos organizando nossa estrutura administrativa para entregar à população uma Cabo Frio mais justa, eficiente e próspera,” declarou Serginho.



O encontro contou com a presença de autoridades, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil, que tiveram a oportunidade de acompanhar os detalhes do planejamento que norteará a administração municipal nos próximos anos.



Confira: