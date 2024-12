Comitiva de Iguaba da esquerda para a direita: Ex-prefeito, Hugo Canellas; vice-prefeito eleito de Iguaba, Marciley Lessa; secretário de Planejamento, Eron Bezerra; prefeito de Miguel Pereira, André Português; prefeito Vantoil Martins e secretária de Saúde, Carla Valle - Divulgação

Publicado 04/12/2024 13:47

O prefeito Vantoil Martins (CID) esteve em Miguel Pereira, na segunda-feira (2), para conhecer a cidade e o prefeito André Português (PP), com quem teve uma reunião. Durante o encontro, que também contou com a presença do prefeito eleito Pedro Paulo Quinzinho (PP), foram discutidos os projetos que Martins planeja implementar antes de passar a gestão para Fabinho Costa (CID), que assumirá o comando da cidade no próximo ano.

Vantoil sempre busca levar para Iguaba ideias que possam ser benéficas e desta vez, foi buscar inspiração com André, que ele destacou ter muito dinamismo e ser muito acessível. “É sempre bom conhecer novas práticas de gestão, e a do André Português é de excelência, elevando a cidade de Miguel Pereira a um nível de sucesso, principalmente no setor turístico”, ele declarou em bate-papo com a coluna por telefone.



Quem também esteve presente foi o vice-prefeito eleito Marciley Lessa (PL), a secretária de Saúde, Carla Valle, que retomará a pasta de Turismo no início de janeiro, o subsecretário de Comunicação, Luiz Fernando, o secretário de Planejamento, Eron Bezerra, e o ex-prefeito Hugo Canellas.



O prefeito segue trabalhando intensamente até o final do mandato para deixar tudo preparado para Fabinho. E conta, inclusive, os dias para a inauguração do Mirante da Caixa D’Água, oficialmente chamado de Mirante Dona Célia, uma linda homenagem à falecida mãe dele, moradora antiga, muito humana e cuidadosa, que sempre sonhou com uma cidade melhor.



A cerimônia de entrega, que será sob uma emoção e tanta, acontece no dia 14 de dezembro, um sábado, embalada com um show da Banda Celebrare.