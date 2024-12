Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) - Reprodução

Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) Reprodução

Publicado 11/12/2024 13:53 | Atualizado 11/12/2024 13:53

Em Cabo Frio mais um dia de humilhação para os concursados de 2020. Mesmo sendo detentores do direito de estarem ali, na porta da Prefeitura, pelo segundo dia consecutivo, reivindicando a posse de 80 novos servidores, foram barrados nesta terça-feira (10). Trancaram a entrada e colocaram agentes de segurança pública municipal “de olho” nos manifestantes, que aguardavam pacificamente, sob um sol escaldante. Nem água foi oferecida a eles, futuros trabalhadores daquele espaço. Um absurdo. Fora que muitos, de fora da cidade, do Estado e até do país, largaram tudo para uma nova jornada na cidade cabo-friense. E, de novo, não foram atendidos, já que a prefeita Magdala Furtado (PV) se blindou com uma “portaria da maldade”, tornando sem efeito as posses previstas para estas segunda e terça com a justificativa de que a Câmara Municipal ainda não aprovou o orçamento do ano que vem e é preciso verificar a disponibilidade financeira. Mas só agora? Parece brincadeira de mau gosto. Antes fosse. Na verdade, a explicação do presidente da Câmara para isso (se é que existe) é bem mais plausível: falta de organização. “Deve ter feito um cálculo financeiro rápido ali e achou melhor suspender e convocar depois”, disse Miguel Alencar (União), na sessão desta terça (confira o vídeo aqui)