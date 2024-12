Prefeita Magdala Furtado - Reprodução

SEM PREVISÃO Como era de se esperar, o caos se instaurou na cidade de Cabo Frio nesta quinta-feira (5). O dia começou com a presidente da Comsercaf, Luanna Buais, pedindo exoneração do cargo, alegando “incompatibilidade de visão com a gestão da chefe do Executivo e restrição de autonomia”. E ainda no final da tarde, vazaram os ofícios de exoneração (a pedido), do secretário de Fazenda, Volnei Gomes, bem como a adjunta, Ana Luisa Vasconcelos. A dúvida que fica é: quem vai pagar o salário? Sabemos que isso significa confusão na certa. Nos bastidores, o que se comenta é que a prefeita teria determinado a Luanna que pagasse um fornecedor específico. Buais alegou que era fundamental pagar servidores e caminhoneiros em atraso há quatro meses. Elas bateram boca, o que culminou em pedido de demissão. O marido dela, lotado na procuradoria, Fellipe Corrêa, também pediu demissão. Daí para frente foi uma saraivada de especulações. Fato é, que no final do dia soubemos dos pedidos de exoneração de Volnei que seria sogro de Luanna, e do bonde todo.

A situação ficou descontrolada. Magdala correu para secretaria de Fazenda. Ficou trancada a tarde toda com o secretário de Saúde (Bruno Alapacino) no gabinete. Informações extra oficiais dão conta de que a prefeita estava mais preocupada com fornecedores do que com servidores. Como Magdala é inacessível e a comunicação da prefeitura está capenga, a população fica refém de boatos, denúncias via WhatsApp e rumores de esquina. Nem mesmo um comunicado oficial foi emitido. Enquanto isso, pipocam reclamações de todos os lados. Servidores continuam sem receber seus salários, e a expectativa é que a prefeita realize o pagamento até esta sexta-feira (6). Caso contrário, circulam rumores de que até próprios funcionários da Fazenda farão greve senão receberem até amanhã. Haja Rivotril e oração para os servidores de Cabo Frio. Mas soubemos por fontes do setor, que não há previsão de pagamento dos servidores, tanto salário de novembro como 13º. Cheirinho de calote no ar…



UM FIASCO

Por outro lado, o secretário de Educação declarou, em uma festinha de confraternização, que os 50% do décimo terceiro será depositado na conta do pessoal também nessa sexta. Enquanto Saúde, Administração e Assistência social não receberam o pagamento de novembro. Inúmeros servidores da saúde não receberam sequer o pagamento de outubro e seguem desesperados sem saber de nada, ameaçando quebrar tudo e fazer greve. É esse o cenário de Cabo Frio. A expectativa é tremenda para que os servidores recebam logo, já que a economia da cidade não engrena. Com Natal se aproximando e o povo sem grana, o comércio não vende, empresário não lucra, fica ruim pra todo lado. Assim como foi na reta final do governo Adriano: um fiasco. Como ter espírito natalino desse jeito?