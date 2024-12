Dr. Serginho, Bárbara Caetano, Beatriz Trindade, doutora Jéssica Guimarães e Camila Saraiva - Ascom

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), apresentou na tarde desta quinta-feira (12), os primeiros nomes que vão compor o secretariado. O anúncio foi feito por meio de vídeo divulgado em sua rede social. Ele já havia adiantado à coluna que mudou a estratégia e preferiu usar os canais de mídia ao invés de fazer uma coletiva de imprensa.

Serginho apresentou quatro mulheres que ocuparão postos estratégicos em sua gestão.

Bárbara Caetano será a titular da Secretaria da Mulher, reforçando o compromisso com as políticas públicas voltadas à valorização e proteção das mulheres da cidade. Beatriz Trindade assumirá a Secretaria de Saúde, trazendo expertise e dedicação para aprimorar o atendimento e os serviços de saúde no município. A procuradoria do município será comandada pela doutora Jéssica Guimarães, que irá liderar os esforços jurídicos e institucionais. Já Camila Saraiva estará à frente da Secretaria do Idoso, reforçando o compromisso de cuidar com dignidade da terceira idade.

“Essas mulheres valorosas, guerreiras, estarão ao meu lado no dia a dia, trabalhando muito pela nossa cidade. Quero agradecer imensamente por terem aceitado esse desafio”, declarou Dr. Serginho.

O prefeito eleito informou ainda que novos nomes do secretariado serão anunciados na manhã desta sexta-feira (13), e seguirá assim durante todos os próximos dias, anunciando o time que irá conduzir os rumos de Cabo Frio nos próximos anos.