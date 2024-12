Prefeito Fábio do Pastel e o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches - Ascom

Publicado 12/12/2024 18:08 | Atualizado 12/12/2024 18:08

São Pedro da Aldeia - Reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de São Pedro da Aldeia, o prefeito Fábio do Pastel esteve mais uma vez em Brasília, buscando recursos federais para projetos que irão beneficiar o município. Ao lado do secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, Fábio do Pastel se reuniu com deputados federais na terça (10) e quarta-feira (11).

Na terça-feira (10), Fábio do Pastel participou de reuniões com os deputados federais Eduardo Pazuello, Bebeto, Dr. Luizinho e assessores. O objetivo foi buscar recursos de emendas não executadas por outros municípios.



O prefeito e o secretário aldeense também estiveram com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, conversando sobre a renegociação da dívida do Estado, um tema importante para a Administração, pois interfere diretamente na capacidade dos municípios receberem mais investimentos e avançarem em projetos importantes.



Já na quarta-feira (11), o prefeito Fábio do Pastel se reuniu com o deputado federal Gutemberg Reis, com quem conversou sobre emendas para projetos que irão beneficiar o município de São Pedro da Aldeia. Com o deputado federal Dr. Luizinho, a pauta foi verbas para a área da saúde.



A viagem à capital do país também marcou o encontro com o deputado federal Murillo Gouvêa, que se comprometeu em destinar emendas para investimentos na Saúde aldeense. Também foi apresentado o estudo para construção da nova sede da Guarda Civil Municipal.



Por fim, o prefeito e o secretário também se reuniram com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano, para a liberação de verbas já empenhadas no ano de 2024.

