Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque BurleReprodução

Publicado 13/12/2024 14:52 | Atualizado 13/12/2024 14:52

Cabo Frio - Nesta sexta-feira (13), dia frequentemente associado ao azar, as portas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, em Cabo Frio, amanheceram fechadas. A situação tem gerado caos e revolta entre moradores e pacientes que aguardavam atendimento. De acordo com relatos, os profissionais da saúde, que estão com salários atrasados ou com quantias faltando, estão realizando apenas atendimentos de extrema emergência na sala vermelha, que já se encontra lotada.

Do lado de fora da unidade, a cena é descrita como desesperadora. Pacientes passando mal, inclusive pessoas em tratamento contra o câncer que dependem de atendimento diário, e outros com balão de oxigênio, aguardavam sem sucesso. Moradores denunciam que o cenário reflete o colapso do sistema de saúde local.

Enquanto isso, surgem informações de que Bruno Alpacino, secretário municipal de Saúde e aliado próximo da prefeita Magdala Furtado (PV), teria solicitado exoneração do cargo. A motivação ainda não foi divulgada. Diretores da área da saúde também renunciaram aos cargos mais cedo, alegando falta de insumos e condições inadequadas de trabalho.

Os atrasos nos salários, embora parcialmente quitados para alguns profissionais, continuam sendo uma fonte de insatisfação. Médicos e cirurgiões, que têm vencimentos mais altos, alegam não terem recebido os valores de forma integral. “Não é só uma questão de pagamento, mas de segurança para os pacientes e condições adequadas para o trabalho da equipe médica e de enfermagem”, reforçou um dos médicos.

Diante da situação, cerca de 30 médicos se reuniram para elaborar um documento coletivo que será entregue ao Conselho Regional de Medicina (CRM). A medida tem como objetivo eximir os profissionais de qualquer responsabilidade por emergências que não possam ser atendidas devido à falta de condições mínimas de trabalho. Também será registrado um Boletim de Ocorrência para formalizar a denúncia.

A crise no HMSJO reflete o colapso no sistema de saúde pública de Cabo Frio. Em nota, a prefeitura negou a exoneração do secretário da pasta e informou que os atendimentos de urgência seguem acontecendo, mas não esclareceu acerca dos outros, tampouco sobre quando a situação será regularizada. Confira na íntegra:

“Até o presente momento não procede a informação sobre a exoneração do secretário de saúde Bruno Alpacino.

Com relação ao atendimento na UPA, a Prefeitura de Cabo Frio informa que os atendimentos de urgência e emergência continuam sendo realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, no Hospital Central de Emergência (HCE) e no Hosp. Otime Cardoso dos Santos. Na UPA, os pacientes estão entrando para fazer triagem pela porta lateral. Os casos mais urgentes estão recebendo atendimento”