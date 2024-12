Prefeito eleito Dr Serginho (PL), Carlos Ernesto, Davi Barcelos e Pastor Rogério - Ascom

Prefeito eleito Dr Serginho (PL), Carlos Ernesto, Davi Barcelos e Pastor Rogério Ascom

Publicado 17/12/2024 16:13 | Atualizado 17/12/2024 16:13

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), anunciou mais três nomes que integrarão sua equipe de secretários a partir de janeiro. Os escolhidos serão responsáveis por pastas estratégicas: Cultura, Turismo e a recém-criada Secretaria da Família e da Juventude.

Carlos Ernesto Lopes, conhecido como Carlão, assumirá a Secretaria de Cultura. Com vasta experiência e comprometimento com o setor, Carlão expressou entusiasmo com o desafio. “Estou muito animado, Serginho. O convite está aceito. Temos muito trabalho pela frente, e fico feliz pelo seu olhar atento e investimento na cultura da nossa cidade”, afirmou.

Na Secretaria de Turismo, o escolhido foi Davi Barcelos, que ressaltou sua paixão por Cabo Frio e a importância da pasta para o desenvolvimento econômico local. “Obrigado pelo convite, Serginho. A paixão por essa cidade é o que nos une. Vamos trabalhar para mostrar ao Brasil e ao mundo que Cabo Frio é um dos destinos mais bonitos e encantadores que existem, com muito mais a ser celebrado e explorado”, destacou Davi.

Já a Secretaria da Família e da Juventude, novidade desta gestão, será comandada pelo Pastor Rogério. A pasta terá o papel de fortalecer as famílias e criar oportunidades para o desenvolvimento dos jovens cabo-frienses. Rogério agradeceu a confiança e destacou a missão que tem pela frente. “É uma missão desafiadora, mas com um objetivo muito claro: melhorar a vida da população de Cabo Frio. Obrigado pela confiança, Serginho”, afirmou.

O trio completa o secretariado do prefeito eleito.

Durante o anúncio, Dr. Serginho reforçou o compromisso de sua gestão com a união entre as secretarias e a busca por resultados concretos. “Vamos tratar a prefeitura como um organismo único, onde cada secretaria faz parte de um time comprometido. Nosso foco é um só: trabalhar muito para transformar a vida das pessoas. Com dedicação e esforço, a vida vai melhorar”, declarou o prefeito eleito.