Prefeito Fábio do Pastel, vice-prefeito Júlio Queiroz e a juíza presidente da 15ª Zona Eleitoral, Anna Karina Guimarães Francisconi Ascom

Publicado 16/12/2024 14:41 | Atualizado 16/12/2024 14:41

São Pedro da Aldeia - O prefeito Fábio do Pastel e o vice-prefeito Júlio Queiroz receberam a diplomação nesta segunda-feira (16), pela Justiça Eleitoral, em São Pedro da Aldeia. Ambos foram reeleitos no pleito eleitoral de 2024 pela maioria popular para o próximo mandato municipal, de 2025 a 2029. Os vereadores eleitos também foram diplomados na ocasião.



Fábio do Pastel e Júlio Queiroz receberam o documento de diplomação das mãos da juíza presidente da 15ª Zona Eleitoral, Anna Karina Guimarães Francisconi. “Temos mais quatro anos pela frente, com muito trabalho. O nosso compromisso é continuar ajudando e cuidando das pessoas, melhorando a qualidade de vida delas. Estamos sendo diplomados com um compromisso muito grande com a nossa população, para deixar o melhor legado para todos”, declarou Fábio do Pastel.



O evento contou com a presença de autoridades de segurança convidadas como o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves; o comandante da 2ª Cia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Ten. Nuno; e o comissário de polícia representando o delegado titular Dr. Cláudio Otero, Pedro Chagas. O secretário de Governo, Luiz Fernando Junior, também acompanhou o evento.

Evento contou com a presença de autoridades locais Ascom