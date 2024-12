Prefeito Vantoil Martins (CID), prefeito eleito Fabinho Costa (CID), deputados Gutemberg Reis (MDB), Bandeira de Mello (PSB) e Júlio Lopes (PP) - Ascom

Prefeito Vantoil Martins (CID), prefeito eleito Fabinho Costa (CID), deputados Gutemberg Reis (MDB), Bandeira de Mello (PSB) e Júlio Lopes (PP)Ascom

Publicado 16/12/2024 13:34 | Atualizado 16/12/2024 13:35

Iguaba Grande - Neste sábado (14), a cidade de Iguaba Grande inaugurou o Mirante Municipal Dona Célia, um novo ponto turístico que homenageia figura de grande importância para a comunidade local, mãe do prefeito Vantoil Martins (CID). A cerimônia de abertura também contou com a presença do prefeito eleito, Fabinho Costa (CID) e sua família, além de diversas autoridades, incluindo os deputados Gutemberg Reis (MDB), Bandeira de Mello (PSB), Júlio Lopes (PP), o prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto (PL) e os vereadores do município, entre eles o vice-prefeito eleito, Marciley Lessa (PL).

Centenas de moradores prestigiaram o evento Ascom

Centenas de moradores prestigiaram o evento, que teve como destaque a apresentação especial da Banda Celebrare, animando o público com sua performance vibrante.

O mirante está localizado no Morro da Caixa D’Água, no bairro Pedreira, com acesso pela Rua Clarinda Maria da Silveira, no Parque Tamariz. O espaço oferece uma estrutura moderna e inclusiva, com destaque para os três platôs panorâmicos, que proporcionam vistas privilegiadas da Laguna de Araruama e da Região Serrana. Outro atrativo é o observatório com visão em 360 graus, acessado por uma passarela com guarda-corpo em vidro, além de binóculos que permitem aos visitantes admirar cada detalhe da cidade.



O local foi projetado para ser uma área de lazer e convivência tanto para moradores quanto para turistas. A infraestrutura conta com um amplo espaço cultural, parquinho infantil, área de alimentação com restaurante, banheiros acessíveis, estacionamento, lounge externo e sistemas de segurança.



“A inauguração do Mirante marca um avanço importante para o turismo de Iguaba, consolidando o município como um destino atrativo para quem busca lazer, cultura e contato com a natureza. O espaço promete ser um ponto de encontro para a comunidade e um novo cartão-postal da cidade, fomentando o turismo regional e proporcionando uma experiência única aos visitantes”, disse o prefeito Vantoil.

Mirante Municipal Dona Célia Ascom