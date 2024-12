Prefeito e vice-prefeito eleitos de Cabo Frio, Serginho (PL) e Miguel Alencar (União) - Renata Cristiane

Publicado 16/12/2024 17:55 | Atualizado 16/12/2024 17:55

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), foi diplomado na tarde desta segunda-feira (16), no Fórum da cidade, pelas mãos do juiz Danilo Marques. Além do prefeito, o vice-prefeito eleito, Miguel Alencar (União), vereadores eleitos e seus suplentes, participaram da cerimônia autoridades do Ministério Público, OAB, 25º BPM, além de familiares dos diplomados.

O presidente do PL do Rio de Janeiro, Bruno Bonetti, e o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, também estiveram presentes.

Em seu discurso, Serginho agradeceu "a honra de ser prefeito da minha cidade"

"Vivemos na cidade mais bonita do mundo. Temos uma história que se confunde com a história do país (...) Cabo Frio é a 7ª mais antiga do Brasil. Somos um celeiro de gente que se destaca no desporto, arte e cultura, filhos dessa terra (...) Ao mesmo tempo que meu coração se enche de orgulho, olho para o futuro que queremos (...) Infelizmente temos que conviver hoje com o descaso".

Do legislativo, renovam o mandato Luís Geraldo (REP), Rodolfo de Rui (PL), Vinícius Corrêa (PP), Josias da Swell (PL), Oséias de Tamoios (PV), Thiago Vasconcelos (Avante) e Jean da Auto Escola (PP). Completando o quadro da Câmara, Vaguinho (PL), Johnny Costa (PP), Vanderlei Bento (União), Alfredo Gonçalves (REP), Jefferson Vidal (PODE), Tatá de Tamoios (PRTB), Milton Alencar (PODE), André Jacaré (PSB), Paulo da Paulana (PL) e Claudinho da Padaria (PODE).

Confira os vídeos com a diplomação e a entrevista exclusiva com Serginho.